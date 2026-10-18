Kanpur News: नकली सीमेंट मामले में थाना प्रभारी को सीपी ने फटकारा

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कानपुर। पनकी के इस्पातनगर में नकली सीमेंट बनाने वाली फैक्टरी के संचालकों की गिरफ्तारी न होने से नाराज पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने शनिवार को पनकी थाना प्रभारी दिनेश बिष्ट को फोन पर जमकर फटकार लगाई। दो टूक शब्दों में कहा कि थाने में बैठे रहने से तो आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे। पुलिस की एक टीम तत्काल मेडिकल भेजी जाए और बाकी के दोनों आरोपियों के कानपुर स्थित घरों में दबिश दी जाए। बता दें कि तीन दिन पूर्व अदाणी ग्रुप के कानपुर शाखा के सीनियर सेल्स मैनेजर मुमताजुल हक की शिकायत पर पुलिस ने पनकी के इस्पातनगर स्थित फैक्टरी में बुधवार को छापा मारा था। फैक्टरी संचालक नीरज और धीरज गुप्ता अभी तक फरार है। (ब्यूरो)