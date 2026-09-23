फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Corruption complaints now against 15 Municipal Corporation employees

कानपुर: अब नगर निगम के 15 कर्मियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें, पढ़ें पूरा मामला

Wed, 23 Sep 2026 10:46 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Wed, 23 Sep 2026 10:46 PM IST
विज्ञापन
Corruption complaints now against 15 Municipal Corporation employees
कानपुर नगर निगम - फोटो : amar ujala

नगर निगम के कई कर्मियों के खिलाफ अब पुलिस को शिकायतें मिली हैं। बुधवार को पुलिस ने करीब 15 कर्मियों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। इन सभी से अपना पक्ष रखने और खुद पर लगे आरोपों पर बयान देने के लिए कहा गया है। पुलिस कमिश्नर कार्यालय से जारी नोटिस में कहा गया है कि इन कर्मियों पर भ्रष्टाचार में संलिप्तता के साथ अपने दायित्वों का दुरुपयोग करते हुए कुछ चुनिंदा फर्मों को ही आपूर्ति व ठेकेदारी का कार्य आवंटित करने के आरोप लगे हैं। इनमें से कई कर्मियों की तैनाती एक ही कार्यालय में है।

विज्ञापन


ये कर्मी अभियंत्रण, मुख्य वित्तीय लेखा अधिकारी समेत अन्य विभागों के हैं। यूनियन नेता रमाकांत मिश्रा ने बताया कि मौके का फायदा उठाकर कुछ लोग कर्मचारियों की झूठी शिकायत पुलिस कमिश्नर से कर रहे हैं। इसमें आय से अधिक संपत्ति, एक ही कुर्सी पर डटे रहने समेत कई अन्य आरोप लगाए गए हैं। मामले में नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय से मिलेंगे। पुलिस ऐसे किसी को नहीं बुला सकती, यदि उन्हें बुलाना भी है तो नगर आयुक्त के जरिये कर्मचारियों को बुलाना चाहिए या पूछताछ करनी चाहिए।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed