Kanpur News: कांग्रेसियों ने फूंका मुख्य चुनाव आयुक्त का चित्र
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:30 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:30 AM IST
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कानपुर। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में बुधवार को महानगर कांग्रेस ने मेस्टन रोड पर सत्याग्रह किया। कांग्रेसियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का चित्र फूंककर उनके इस्तीफे-बर्खास्तगी और एसआईआर प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। महानगर अध्यक्ष पवन गुप्ता ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त मनमाने तरीके से निर्णय ले रहे हैं।
उन्होंने दावा किया कि दोनों उप चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से पिछले 10 माह में 14 बार शिकायतें किए जाने की बात सामने आई है। इन शिकायतों में एसआईआर, फॉर्म-6 में बदलाव, नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची से नाम हटाने और जोड़ने, नाम बहाल करने के आदेशों के खिलाफ अपील, मतदाता सूची की सुरक्षा और आयोग के कामकाज से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। प्रदर्शन में रामशंकर राय, राजकिशोर वर्मा, राकेश साहू, नरेश त्रिपाठी, रमाकांत मिश्रा, विनय पांडेय, प्रमोद गुप्ता, देव राय आदि मौजूद रहे।
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उन्होंने दावा किया कि दोनों उप चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से पिछले 10 माह में 14 बार शिकायतें किए जाने की बात सामने आई है। इन शिकायतों में एसआईआर, फॉर्म-6 में बदलाव, नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची से नाम हटाने और जोड़ने, नाम बहाल करने के आदेशों के खिलाफ अपील, मतदाता सूची की सुरक्षा और आयोग के कामकाज से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। प्रदर्शन में रामशंकर राय, राजकिशोर वर्मा, राकेश साहू, नरेश त्रिपाठी, रमाकांत मिश्रा, विनय पांडेय, प्रमोद गुप्ता, देव राय आदि मौजूद रहे।
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