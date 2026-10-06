Kanpur News: जलभराव पर जल निगम और जलकल के जिम्मेदारों में ठनी, व्यापारियों ने घेरा

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किदवईनगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनूप तिवारी और महामंत्री यशपाल सिंह ने कहा कि व्यापारी और आम जनता लंबे समय से जलभराव और सीवर की समस्या झेल रहे हैं। विभागीय विवाद के बजाय स्थायी समाधान होना चाहिए। जल निगम ने समस्या जलकल विभाग की बताई, जबकि जलकल अधिकारियों ने इसे जल निगम से संबंधित बताया। इसको लेकर अधिकारियों में नोकझोंक भी हुई। व्यापारियों ने कहा कि बार-बार जलभराव से कारोबार प्रभावित हो रहा है और ग्राहक बाजार आने से बचते हैं। पूर्व पार्षद हरी शंकर गुप्ता ने बाबूपुरवा कॉलोनी में बदबूदार पानी की समस्या भी उठाई। व्यापारियों ने सात अक्तूबर को सांसद रमेश अवस्थी के साथ बैठक करने का निर्णय लिया। इस मौके पर गिरीश बाजपेयी, ओमप्रकाश बक्सरिया, राजकुमार गुप्ता, मोहम्मद शमीम, अमित गुप्ता, राजन राठौर, मनीष गर्ग, पप्पू शर्मा, शक्ति गुप्ता, डॉ. रेहान, गंगाराम, शिवम राजपूत, मनीष वर्मा आदि मौजूद रहे। (ब्यूरो)

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कानपुर। किदवईनगर के 40 दुकान मार्केट में जलभराव की समस्या का समाधान कराने के लिए सोमवार को जल निगम और जलकल विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। यहां समस्या की जिम्मेदारी को लेकर दोनों विभागों के अधिकारी एक-दूसरे पर बात टालते नजर आए। इससे नाराज व्यापारियों ने अधिकारियों को घेर लिया।