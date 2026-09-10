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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Complaint filed regarding a photo of CP created with the help of AI by a YouTuber.

Kanpur News: सीपी के साथ यूट्यूबर एआई की मदद से बनाई फोटो, शिकायत

Thu, 10 Sep 2026 02:15 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:15 AM IST
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Complaint filed regarding a photo of CP created with the help of AI by a YouTuber.
कानपुर। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल के साथ एक यूट्यूबर ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) की मदद से अपने साथ फोटो बना ली। व्हाट्सएप पर डीपी लगा अब वह रौब गांठ रहा है। मामला सीपी तक पहुंचा तो उन्होंने जांच के आदेश दिए। पता चला कि यूट्यूबर कोहना क्षेत्र का है। उसकी फेसबुक प्रोफाइल चेक की गई तो अखिलेश यादव के साथ भी इसी तरह की एडिटेड फोटो सामने आई। मामले में डीसीपी सेंट्रल से जांच कर कार्रवाई को कहा गया है। (संवाद)
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