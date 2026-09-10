Kanpur News: सीपी के साथ यूट्यूबर एआई की मदद से बनाई फोटो, शिकायत

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कानपुर। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल के साथ एक यूट्यूबर ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) की मदद से अपने साथ फोटो बना ली। व्हाट्सएप पर डीपी लगा अब वह रौब गांठ रहा है। मामला सीपी तक पहुंचा तो उन्होंने जांच के आदेश दिए। पता चला कि यूट्यूबर कोहना क्षेत्र का है। उसकी फेसबुक प्रोफाइल चेक की गई तो अखिलेश यादव के साथ भी इसी तरह की एडिटेड फोटो सामने आई। मामले में डीसीपी सेंट्रल से जांच कर कार्रवाई को कहा गया है। (संवाद)