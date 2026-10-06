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Kanpur News: वीनू मांकड़ ट्रॉफी में खेलेंगे शहर के हेमंत, भावी शर्मा को मिली कमान

Tue, 06 Oct 2026 02:26 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:26 AM IST
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City's Hemant to play in Vinoo Mankad Trophy; Bhavi Sharma handed captaincy.
कानपुर। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) की जूनियर चयन समिति ने वीनू मांकड़ ट्रॉफी के लिए 17 सदस्यीय अंडर-19 टीम की घोषणा कर दी है। टीम में कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन (केसीए) के हेमंत अवस्थी को भी जगह मिली है। टीम का कप्तान भावी शर्मा को बनाया गया है।
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उत्तर प्रदेश टीम अपना पहला मुकाबला आठ अक्तूबर को पुडुचेरी में खेलेगी। टीम में पांच नेट गेंदबाजों को भी शामिल किया गया है। चयनित टीम में कप्तान भावी शर्मा, युवराज सिंह तोमर, शांतनु सिंह, पवन सिंह, अनमोल नौशरान, कृष्णा यादव, माधव वशिष्ठ, आयुष अग्रवाल, अर्जुन त्यागी, शशांक यादव, यश व्यास, आशीष बालियान, अनय अवस्थी, हेमंत अवस्थी, आर्यन त्यागी और निहित शामिल हैं। अयान अकरम भारत-ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 सीरीज के बाद टीम से जुड़ेंगे। हेमंत के चयन पर यूपी टी-20 गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर, केसीए अध्यक्ष संजय तिवारी और सचिव दिनेश कटियार ने बधाई दी।
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