Kanpur News: वीनू मांकड़ ट्रॉफी में खेलेंगे शहर के हेमंत, भावी शर्मा को मिली कमान

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उत्तर प्रदेश टीम अपना पहला मुकाबला आठ अक्तूबर को पुडुचेरी में खेलेगी। टीम में पांच नेट गेंदबाजों को भी शामिल किया गया है। चयनित टीम में कप्तान भावी शर्मा, युवराज सिंह तोमर, शांतनु सिंह, पवन सिंह, अनमोल नौशरान, कृष्णा यादव, माधव वशिष्ठ, आयुष अग्रवाल, अर्जुन त्यागी, शशांक यादव, यश व्यास, आशीष बालियान, अनय अवस्थी, हेमंत अवस्थी, आर्यन त्यागी और निहित शामिल हैं। अयान अकरम भारत-ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 सीरीज के बाद टीम से जुड़ेंगे। हेमंत के चयन पर यूपी टी-20 गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर, केसीए अध्यक्ष संजय तिवारी और सचिव दिनेश कटियार ने बधाई दी।