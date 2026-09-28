Kanpur News: राज्य टेबल टेनिस में शहर के खिलाड़ियों ने बिखेरा जलवा

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अंडर-13 वर्ग में अधिराज ने दमदार खेल दिखाते हुए उपविजेता ट्रॉफी अपने नाम की। वहीं अंडर-11 वर्ग में भाव्या सिंह ने द्वितीय उपविजेता बनने का गौरव हासिल किया। पुरुष वर्ग में सत्यम गिरि गुप्ता और अद्वित गुप्ता ने क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया। अंडर-17 में आशुतोष गुप्ता, अंडर-13 में देवर्षिका शुक्ला और अंडर-11 में हितांशी पोपतानी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।अंडर-13 वर्ग में मानस पोपतानी प्री-क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। उत्तर प्रदेश टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष संजीव पाठक, गीता टंडन कपूर, संजय टंडन, सुनील सिंह, रवि पोपतानी, सत्यम मिश्रा आदि ने खिलाड़ियों को बधाई दी।