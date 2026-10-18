Kanpur News: सीईसी ने मांगा अपराधियों और जब्तीकरण का ब्यौरा

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सीपी रघुबीर लाल ने बताया कि शनिवार को सीईसी का पत्र प्राप्त हुआ। वर्ष 2024-25 के अलावा 15 अक्तूबर 2026 तक विधानसभावार पुलिस की ओर से कितना नकद, शराब, ड्रग्स, गांजा, चरस व अवैध शराब जब्त की गई है, पूरा ब्यौरा मांगा गया है। जिले के शातिर अपराधियों, हिस्ट्रीशीटरों घोषित अपराधी व भगोड़े अपराधियों की भी जानकारी मांगी है। सीपी ने बताया कि निर्देशानुसार सभी जानकारियां सीईसी को उपलब्ध करा दी जाएंगी।

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कानपुर। विधानसभा चुनाव की तैयारी के चलते मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ने पुलिस कमिश्नर को पत्र भेजकर तीन साल में जब्त की गई सामग्री के अलावा अपराधियों का विवरण मांगा है। सीपी ने अधीनस्थों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द सभी जानकारियां एकत्र कर कमीशन को भेज दी जाएं।