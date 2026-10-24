Kanpur News: पति की हत्या में पिता-पुत्री पर दर्ज होगी रिपोर्ट

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कानपुर। पति की हत्या कर शव को रेल पटरी पर रखकर हादसा दिखाने के आरोप में मृतक के पिता व बहन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। यह आदेश सीजेएम प्रदीप कुमार शुक्ला ने चकेरी थाना प्रभारी को दिए हैं। कर्मचारीनगर की रहने वाली मुन्नी अहिरवार ने कोर्ट में अर्जी देकर आरोप लगाया था कि उनकेे पति राकेश सिंह की 16 जून को उनके ससुर फूलचंद्र वर्मा व ननद वर्षा ने हत्या कर दी थी। पिता-पुत्री दोनों उन्हें और पति को घर से निकालना चाहते थे और मौका पाकर मुन्नी की गैरमौजूदगी में राकेश की हत्या कर दी गई। थाने में सुनवाई न होने पर कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। (संवाद)