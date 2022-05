{"_id":"62748dde84ef3d35655aa0bc","slug":"case-of-kidnapping-of-girl-child-in-kanpur-kidnapping-of-an-innocent-in-the-desire-of-a-child","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"खुलासा: संतान की चाह में मासूम को उठा ले गई थी महिला, पुलिस ने भेजा जेल, चल रही है दरोगा पर लगे आरोपों की जांच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Fri, 06 May 2022 08:24 AM IST