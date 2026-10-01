महिला सिपाही की मौत का मामला: रिटायर्ड फाैजी पर आत्महत्या के लिए उकसाने की रिपोर्ट, गिरफ्तार

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डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि गिरसी गांव निवासी विजय सिंह की बेटी प्रतीक्षा अमेठी जिले के मोहनगंज थाने में तैनात थी। बुधवार को छुट्टी पर घर आई थी। वह छत पर बने कमरे में चली गई थी। कुछ देर बाद बहन उसे बुलाने पहुंची तो शव फंदे से लटका मिला था। परिजनों ने सचेंडी के बिनौर निवासी विक्रांत सिंह चंदेल पर आत्महत्या के लिए उकसाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है।यह 2019 में रिटायर होने के बाद गजनेर में विक्रांत फिजिकल डिफेंस एकेडमी चलाने लगा था। गिरसी गांव निवासी ट्रक चालक विजय सिंह की बड़ी बेटी प्रतीक्षा और मंझली बेटी दीपा ने वर्ष 2021 में कोचिंग कर रही थी। इसी दौरान विक्रांत और प्रतीक्षा के बीच बातचीत होने लगी। अमेठी होने के बाद प्रतीक्षा और विक्रांत में बातचीत कम होने लगी। आरोप है इसी बात को लेकर विक्रांत उसे प्रताड़ित करने लगा था। मौत से चंद घंटे पहले दोनों के बीच तीन बार फोन पर बातचीत हुई थी। वहीं, अमेठी के पुलिस अधीक्षक सरवणन टी. ने बताया कि महिला आरक्षी की मौत की जानकारी हुई है। हालांकि सह कर्मियों पर आरोप की जानकारी नहीं है।