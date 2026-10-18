Kanpur News: चालान की कार्रवाई के बाद भी नहीं सुधर रहे बाइक सवार

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जिले में यातायात नियमों का पालन न करने वालों वाहन चालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और उनके चालान हो रहे हैं, लेकिन स्थिति में सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। जबकि पुलिस प्रशासन की तरफ से होने वाले चालान के आंकड़ों में हर साल इजाफा होता जा रहा है। विभाग की मानें तो वर्ष 2024 में 22125 वाहनों का नियमों का उल्लंघन करने के मामले में चालान किया गया।वहीं, वर्ष 2025 में आंकड़ा बढ़कर 30918 हो गया। वर्ष 2026 की बात करें, तो जनवरी से 30 सितंबर तक ही चालान की संख्या 50811 पहुंच गई है। जो दिसंबर तक 60 हजार का आंकड़ा पार करने की उम्मीद है। हालांकि इसमें नियमों का पालन न करने वाले सभी प्रकार के वाहन शामिल हैं। संवाद न्यूज एजेंसी की टीम ने शनिवार को पड़ताल की, तो नगर में दो पहिया वाहनों से चलने वाले अधिकांश चालक बिना हेलमेट के ही मिले।......................नमस्ते चौराहा, समय शाम 4:30 बजेनमस्ते चौराहा से रूरा जाने वाले मार्ग पर शाम के समय बाजार लगती है। ऐसे में खरीदारी करने के लिए आने वालों की भीड़ बढ़ जाती है, जिसमें अधिकांश लोग दो पहिया वाहन से ही पहुंचते हैं। यहां पहुंचने पर कई बाइक सवार बिना हेलमेट नजर आए। जबकि तैनात पुलिस कर्मी इनका चालान करने के लिए फोटो खींचते रहे, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और आगे की ओर निकल गए।......................माती रोड, शाम 5:00 बजेशाम के समय विभिन्न कार्यालयों की छुट्टी होने पर लोग घर के लिए निकलते हैं। ऐसे में माती रोड से अकबरपुर अंडरपास की तरफ जाने वाले मार्ग पर वाहनों की आवाजाही अधिक होती है। यहां पहुंचने पर कई दो पहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के ही निकलते नजर आए। जबकि सुरक्षा के लिहाज से हेलमेट लगाना जरूरी होता है। वहीं चौराहे पर तैनात यातायात पुलिस कर्मी सब देखकर अनजान बने रहे।......................बयान....नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा समय-समय पर अभियान चलाते हुए खासकर दो पहिया वाहनों चालकों नियमों की जानकारी देते हुए जागरूक भी किया जाता है। इसके बावजूद इनमें सुधार नहीं हो रहा है। एक बार फिर इनके खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। - विनय कुमार सिंह, सीओ, यातायात