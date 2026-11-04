फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Bareilly, Amroha, and Pilibhit veterans' teams registered wins.

Kanpur News: बरेली, अमरोहा और पीलीभीत वेटरंस टीमों ने दर्ज की जीत

Wed, 04 Nov 2026 02:07 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:07 AM IST
विज्ञापन
Bareilly, Amroha, and Pilibhit veterans' teams registered wins.
कानपुर। डॉ. गौरहरि सिंहानिया इंटर डिस्ट्रिक्ट टी-20 चैंपियनशिप में तीन मैच खेले गए। बरेली वेटरंस इलेवन ने शाहजहांपुर वेटरंस इलेवन को 67 रन से शिकस्त दी। अमरोहा वेटरंस इलेवन ने मुजफ्फरनगर वेटरंस इलेवन को छह विकेट और पीलीभीत वेटरंस इलेवन ने लखीमपुर वेटरंस इलेवन को तीन विकेट से हराकर जीत दर्ज की।
विज्ञापन


एसआरएमसी इंजीनियरिंग कॉलेज बरेली मैदान पर पहले मैच में बरेली ने छह विकेट पर 167 रन बनाए। अनुज शर्मा ने 64, शिव कुमार राठी ने 39 और रियाज अफरीदी ने 21 रन का योगदान दिया। शाहजहांपुर के मनोज यादव ने तीन विकेट लिए। शाहजहांपुर की टीम 18.2 ओवर में 100 रन पर सिमट गई। तारिक ने 32 रन बनाए। बरेली के निजाम खान ने तीन और मुकेश गंगवार व शिव कुमार राठी ने दो-दो विकेट झटके। प्लेयर ऑफ द मैच अनुज शर्मा को चुना गया।
विज्ञापन


दूसरे मुकाबले में अमरोहा मैदान पर मुजफ्फरनगर ने 20 ओवर में नौ विकेट पर 127 रन बनाए। गौरव सिद्ध ने 65 रन की पारी खेली। अमरोहा ने फहीम खान के 81 रनों की मदद से 16.3 ओवर में चार विकेट पर 128 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम किया। फहीम खान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पीलीभीत मैदान पर तीसरे मुकाबले में लखीमपुर की टीम 19.1 ओवर में 117 रन पर सिमट गई। नवीन अग्रवाल ने 32 और विराट बंसल ने 28 रन बनाए। जगदीश सक्सेना व मनोज ने तीन-तीन विकेट लिए। पीलीभीत ने 19.1 ओवर में सात विकेट पर 118 रन बनाकर जीत हासिल की। अमन सिंह ने 27 और बृजेश कुमार ने 21 रन बनाए। विराट बंसल ने तीन विकेट लिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed