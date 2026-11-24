बांदा में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गौरिहार थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो दोस्तों की मौत हो गई, जबकि उनका तीसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर रेफर किया गया है।

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जानकारी के अनुसार, बांदा जिले के सीलप गांव निवासी तीन दोस्त मंगलवार को भद्रकाली मेला देखने गए थे। दोपहर करीब दो बजे तीनों बाइक से लौट रहे थे। इसी दौरान मध्य प्रदेश के गौरिहार थाना क्षेत्र के पलटा गांव के मोड़ पर सामने से आ रहे सवारियों से भरे टेंपो से उनकी बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।