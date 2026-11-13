बांदा: कैश स्लॉट में कृत्रिम शटर लगा करते थे चोरी, फतेहपुर के दो युवक गिरफ्तार, औजार व एटीएम कार्ड बरामद
Banda News: कोतवाली नगर पुलिस ने एटीएम के कैश डिस्पेंसिंग स्लॉट में कृत्रिम शटर लगाकर ग्राहकों की नकदी पार करने वाले फतेहपुर के दो शातिर युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 5960 रुपये नकद, पांच एटीएम कार्ड, बाइक और वारदात में इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद हुए हैं।
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बांदा जिले में एटीएम मशीन में छेड़छाड़ कर कैश डिस्पेंसिंग स्लॉट में कृत्रिम शटर लगाने वाले दो युवकों को कोतवाली नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी मशीन से नकदी निकलने के बावजूद उसे ग्राहकों तक नहीं पहुंचने देते थे। नकदी कृत्रिम शटर में फंस जाती थी, जिसे बाद में आरोपी निकाल लेते थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 5960 रुपये, वारदात में प्रयुक्त औजार, बाइक, दो मोबाइल और पांच एटीएम कार्ड बरामद किए हैं।
पुलिस के मुताबिक, परशुराम तालाब निवासी वीरेंद्र कुमार ने 11 नवंबर को कोतवाली नगर में शिकायत दर्ज कराई थी कि 10-11 नवंबर की रात बंगालीपुरा स्थित एटीएम से 15 हजार रुपये निकालने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी नकदी नहीं निकली। इसी तरह एक अन्य व्यक्ति के पांच हजार रुपये भी एटीएम से नहीं निकले थे। उन्हें मशीन में छेड़छाड़ की आशंका हुई थी। शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की।
फेवीक्विक की मदद से लगा देते थे कृत्रिम शटर
सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक व भौतिक साक्ष्यों की मदद से पुलिस ने शुक्रवार को महोखर बाईपास से फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र के बवारा सवारा निवासी करन और कंचन पुरवा निवासी अजय को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे एटीएम के कैश डिस्पेंसिंग स्लॉट के कवर को प्लास से क्षतिग्रस्त कर टेप और फेवीक्विक की मदद से कृत्रिम शटर लगा देते थे।
इसके बाद कवर को दोबारा चिपका देते थे, जिससे मशीन बाहर से सामान्य दिखाई देती थी। ग्राहक के रुपये निकालने पर नकदी शटर में फंस जाती थी। ग्राहक के चले जाने के बाद दोनों कवर खोलकर नकदी निकाल लेते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5960 रुपये, एक बाइक, दो एंड्रॉयड मोबाइल, पांच एटीएम कार्ड, एक प्लास, तीन प्लेट, तीन टेप बंडल, सिल्वर स्प्रे पेंट, तीन रबर, फेवीक्विक, बिजली का टेप और एक बैग बरामद किया है।