बांदा: कैश स्लॉट में कृत्रिम शटर लगा करते थे चोरी, फतेहपुर के दो युवक गिरफ्तार, औजार व एटीएम कार्ड बरामद

बांदा जिले में एटीएम मशीन में छेड़छाड़ कर कैश डिस्पेंसिंग स्लॉट में कृत्रिम शटर लगाने वाले दो युवकों को कोतवाली नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी मशीन से नकदी निकलने के बावजूद उसे ग्राहकों तक नहीं पहुंचने देते थे। नकदी कृत्रिम शटर में फंस जाती थी, जिसे बाद में आरोपी निकाल लेते थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 5960 रुपये, वारदात में प्रयुक्त औजार, बाइक, दो मोबाइल और पांच एटीएम कार्ड बरामद किए हैं।

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पुलिस के मुताबिक, परशुराम तालाब निवासी वीरेंद्र कुमार ने 11 नवंबर को कोतवाली नगर में शिकायत दर्ज कराई थी कि 10-11 नवंबर की रात बंगालीपुरा स्थित एटीएम से 15 हजार रुपये निकालने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी नकदी नहीं निकली। इसी तरह एक अन्य व्यक्ति के पांच हजार रुपये भी एटीएम से नहीं निकले थे। उन्हें मशीन में छेड़छाड़ की आशंका हुई थी। शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की।