Banda News: बांदा के चारों विधान सभा क्षेत्र प्रभारियों की घोषणा

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घोषित प्रभारियों में विधान सभा क्षेत्र तिंदवारी-232 से संगठन के पूर्व युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष राजकुमार शुक्ला, बबेरू-233 विधान सभा क्षेत्र से पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्रप्रकाश खरे की घोषणा की गई है। वहीं, नरैनी सुरक्षित-234 विधानसभा क्षेत्र से पूर्व जिलाध्यक्ष चक्रपाणि त्रिपाठी व बांदा सदर विधानसभा क्षेत्र-235 से पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश गुप्ता को जिम्मेदारी दी है।यह सभी अपने-अपने विधान सभा क्षेत्रों में बूथों में जाकर संगठन की मजबूती का कार्य करेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष कल्लू सिंह राजपूत ने बताया कि यह सभी संगठन के पुराने और अनुभवी कार्यकर्ता व पदाधिकारी हैं। इससे विधानसभा चुनाव को मजबूती मिलेगी। (संवाद)