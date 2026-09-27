Kanpur News: रफाका नाले के बैकफ्लो होने से आवास विकास में उफनाई आफत

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वार्ड-23 (आवास विकास-तीन) के पार्षद राम नारायण ने बताया कि पनकी नहर के समानांतर स्थित रफाका नाले से इस मोहल्ले के पीछे के इलाकों, आईआईटी से बारासिरोही तक का गंदा पानी निकलता है। पांडु नदी भी उफान पर है। आईआईटी, बारासिरोही की तरफ से तेजी से पानी आ रहा है। इसी वजह से आवास विकास-तीन में शिव मंदिर, ओम पार्टी लान, समर्पण हास्पिटल के आसपास नाले के किनारे और आसपास जलभराव है। उन्होंने नगर निगम जोन-छह के जोनल स्वास्थ्य अधिकारी और अभियंत्रण विभाग के सुपरवाइजर को सूचना दी तो नालियों, गली पिटों की सफाई शुरू हुई।विधायक नीलिमा कटियार ने मौके पर पहुंचकर डीएम, नगर आयुक्त को फोन कर समस्या से निजात दिलाने के निर्देश दिए। नहर से भी पानी ओवरफ्लो होकर आने की सूचना पर सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को निरीक्षण कर कार्रवाई करने के लिए कहा। पार्षद प्रतिनिधि चंदन गौतम ने बताया कि आवास विकास के सराय चौराहे के पास नाले के ऊपर मुर्गा मंडी है। इस वजह से नाला सफाई नहीं हो पाती है। यह नाला आईआईटी के पास रफाका नाले से जुड़ा है।कोटनाला बैकफ्लो होने से आवास विकास-तीन में पानी आ रहा है। इससे वहां जलभराव हो गया है। पानी निकासी के प्रयास किए जा रहे हैं। नहर से पानी आने की बात पता चलने पर सिंचाई विभाग से भी ओवरफ्लो रोकने के लिए कहा गया है। -आरके सिंह, प्रभारी अभियंता, जोन - 6, नगर निगमरतन आर्बिट अपार्टमेंट्स में घुसा पानीइंदिरानगर के हालात भी बेहद खराब होते जा रहे हैं। अंडरग्राउंड नालों के ओवरफ्लो होने से पानी अब बिल्डिंगों और घरों में घुसने लगा है। ईडब्ल्यूएस कॉलोनी के पीछे से आने वाला नाला ओवरफ्लो होने से पानी रतन आर्बिट अपार्टमेंट्स के अंदर तक पहुंच गया है। यहां के निवासियों ने इसका वीडियो भी वायरल किया है। यहां करीब दो से तीन हजार की आबादी जलभराव से प्रभावित है। बिल्डिंग, अपार्टमेंट और कॉलोनियों में पानी घुस चुका है।