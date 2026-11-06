Kanpur News: मिनी गोल्फ चैंपियनशिप में एलेन हाउस, डीपीएस और वीरेंद्र स्वरूप का दबदबा

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वीरेंद्र स्वरूप स्कूल दूसरे और मंटोरा स्कूल तीसरे स्थान पर रहा। डीपीएस कल्याणपुर के युवान जेटली को सर्वश्रेष्ठ स्कोरर चुना गया। जूनियर वर्ग में डीपीएस आजादनगर की टीम विजेता बनी। एलेन हाउस ने दूसरा और वीरेंद्र स्वरूप स्कूल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस वर्ग में मंटोरा पब्लिक स्कूल के अंश यादव सर्वश्रेष्ठ स्कोरर रहे।

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कानपुर। कानपुर मिनी गोल्फ एसोसिएशन की ओर से खलासी लाइन स्थित एलेन हाउस स्कूल में ओपन इंटर स्कूल मिनी गोल्फ चैंपियनशिप हुई। तीन आयु वर्गों में एलेन हाउस, डीपीएस आजादनगर और वीरेंद्र स्वरूप स्कूल की टीमों ने खिताब अपने नाम किए। सब जूनियर वर्ग में एलेन हाउस पब्लिक स्कूल की टीम ने पहला स्थान हासिल किया।