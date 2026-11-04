Kanpur News: हवाई सफर को लगे महंगाई के पंख, बंगलूरू से घर वापसी 29 हजार की

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कानपुर से दिल्ली जाने का किराया छह, सात और आठ नवंबर को 5604 रुपये है। नौ नवंबर को यह बढ़कर 10959 और 10 नवंबर को 10224 रुपये दिखा रहा है। इसके विपरीत दिल्ली से कानपुर आने का किराया छह से आठ नवंबर तक 12437 रुपये है, जो नौ नवंबर से घटकर 5192 रुपये हो जाएगा।कानपुर से मुंबई जाने के लिए छह से आठ नवंबर तक 6668 रुपये और नौ नवंबर को 6915 रुपये किराया है। 10 नवंबर को यह बढ़कर 15792 रुपये हो जाएगा। मुंबई से कानपुर आने का किराया छह नवंबर को 20798, सात नवंबर को 22059 और आठ नवंबर को 14828 रुपये रहेगा। इसी तरह कानपुर से बंगलूरू जाने का किराया छह नवंबर को 8757, सात नवंबर को 12117 और आठ नवंबर को 8757 रुपये है। जबकि बंगलूरू से कानपुर आने के लिए छह नवंबर को 14004, सात नवंबर को 29311 और आठ नवंबर को 14020 रुपये खर्च करने होंगे। एयरपोर्ट डायरेक्टर प्रदीप यादव ने बताया कि त्योहार के समय फ्लाइट के किराये में उतार-चढ़ाव होता रहता है।सोमवार को मुंबई की फ्लाइट एक घंटे 11 मिनट देर से दोपहर 2:46 बजे कानपुर पहुंची। विमान ने 3:20 बजे मुंबई के लिए उड़ान भरी। इससे 167 यात्री कानपुर आए और 75 मुंबई गए। वहीं, दिल्ली और बंगलूरू की फ्लाइट निर्धारित समय से पहले पहुंचीं। मंगलवार को कानपुर से दिल्ली के लिए 74, मुंबई के लिए 75 और बंगलूरू के लिए 107 यात्रियों ने उड़ान भरी।