Kanpur News: बिगड़ी हवा की सेहत, प्रदूषण से छाई धुंध

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जनपद में छह तहसीलें हैं। तीन लाख से अधिक किसान पंजीकृत हैं। अधिकांश किसान खरीफ सीजन में धान उगाते हैं। दिवाली के बाद धान कटाई तेज हो गई है। इधर कई स्थानों पर पराली यानी फसल अवशेष जलाई जा रही है। दिवाली पर खूब पटाखे जलाए गए थे तब आबोहवा प्रदूषित हो गई थी। अब पराली जलाने से हवा की सेहत और बिगड़ी है। इसकी वजह से दिवाली के ठीक बाद के मुकाबले अब एक्यूआई का स्तर और खराब हो गया है। यह अस्वास्थ्यकर की स्थिति वाला स्तर है। इससे बुजुर्गों व दमा रोगियों को सांस लेने में परेशानी की शिकायत रहती है। हवा की सेहत बिगड़ने पर सुबह व शाम को धुंध छा रही है। डॉक्टरों ने सुबह व शाम को बाहरी गतिविधियों से बचने की सलाह लोगों को दी है।पर्यावरण मित्र नवीन दीक्षित ने बताया कि एक्यूआई 100 तक का स्तर संतोषजनक है। पराली न जलाई जाए इसके प्रति लगातार किसानों को जागरूक किया जा रहा है। बावजूद इसके पराली जलाने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। कई स्थानों पर कूड़ा आग के हवाले करने से भी वायु प्रदूषण बढ़ता है। दलीप नगर कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. खलील खान ने बताया कि सुबह और शाम के समय आसमान में धुंध (स्मॉग) की चादर छाई रह रही है, जिससे दृश्यता कम हो गई है।मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर निशांत पाठक ने बताया कि संवेदनशील लोगों जैसे बुजुर्ग, बच्चे और दमा रोगियों को धुंध के समय घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना चाहिए। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारी मनोज कुमार चौरसिया ने बताया कि मौजूदा समय में धुंध रह रही है। इसकी वजह प्रदूषण है या यह मौसम बदलने की वजह से है। इसकी जांच के लिए कोई उपकरण कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। हालांकि हवा में प्रदूषण कितना शामिल है। इसकी रिपोर्ट प्रतिमाह निकाली जाती है। इस माह की रिपोर्ट निकालना शेष है।