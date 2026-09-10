Kanpur News: रुड़की में 10 और 11 अक्तूबर को होगी अग्निवीर भर्ती रैली
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:13 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:13 AM IST
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कानपुर। लखनऊ स्थित भर्ती कार्यालय (मुख्यालय) ने अग्निवीर (क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल) भर्ती रैली की घोषणा की है। यह 10 और 11 अक्तूबर 2026 को बंगाल इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर रुड़की में होगी। इसका आयोजन आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस (एआरओ) लैंसडाउन की ओर से किया जा रहा है।
यह भर्ती रैली लखनऊ के अधिकार क्षेत्र में आने वाले उम्मीदवारों के लिए है। इसका उद्देश्य सेना में अग्निवीर के रूप में भर्ती का अवसर प्रदान करना है। अधिकारियों के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया में फिजिकल फिटनेस टेस्ट और दौड़ शामिल है। यह टेस्ट निर्धारित रैली स्थल पर आयोजित किया जाएगा। एडमिट कार्ड 10 सितंबर तक जारी होंगे। उम्मीदवारों को आधिकारिक भर्ती पोर्टल से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा।
10 अक्तूबर को औरैया, बांदा, बाराबंकी, चित्रकूट, फतेहपुर, हमीरपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, लखनऊ, महोबा और उन्नाव के उम्मीदवार शामिल होंगे। वहीं 11 अक्तूबर को कानपुर और गोंडा के उम्मीदवार दौड़ में भाग लेंगे।
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यह भर्ती रैली लखनऊ के अधिकार क्षेत्र में आने वाले उम्मीदवारों के लिए है। इसका उद्देश्य सेना में अग्निवीर के रूप में भर्ती का अवसर प्रदान करना है। अधिकारियों के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया में फिजिकल फिटनेस टेस्ट और दौड़ शामिल है। यह टेस्ट निर्धारित रैली स्थल पर आयोजित किया जाएगा। एडमिट कार्ड 10 सितंबर तक जारी होंगे। उम्मीदवारों को आधिकारिक भर्ती पोर्टल से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा।
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10 अक्तूबर को औरैया, बांदा, बाराबंकी, चित्रकूट, फतेहपुर, हमीरपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, लखनऊ, महोबा और उन्नाव के उम्मीदवार शामिल होंगे। वहीं 11 अक्तूबर को कानपुर और गोंडा के उम्मीदवार दौड़ में भाग लेंगे।
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