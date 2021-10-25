Kanpur News: प्रतियोगी परीक्षा में असफलता से युवक व उसकी मां ने निगला जहरीला पदार्थ, दोनों की मौत

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धौकलपुरवा गांव निवासी लाखन सिंह का इकलौता बेटा योगेंद्र 27 कई सालों से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। कई बार भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के बावजूद सफलता नहीं मिल पाने से वह तनाव में रह रहे थे। शनिवार रात करीब साढ़े नौ बजे पर उनके घर के बाहर मंदिर में सुंदरकांड का पाठ चल रहा था। तभी योगेंद्र ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। जानकारी होने पर उनकी मां नारायणी देवी 60 भी सदमे में आ गईं और उन्होंने भी बेटे के पास में पड़ा जहरीला पदार्थ निगल लिया। इससे दोनों की हालत बिगड़ गई।परिजन दोनों को निजी वाहन से कानपुर के निजी अस्पताल ले गए। वहां इलाज के दौरान रविवार सुबह दोनों की मौत हो गई। अनहोनी पर पिता लाखन सिंह, बड़ी बहन मुनीसा व परिजन रोने लगे। वहीं ग्रामीणों में चर्चा है कि मकान का पारिवारिक बंटवारे के विवाद से भी योगेंद्र परेशान रहता था। मंगलपुर थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार यादव ने बताया कि मां-बेटे के आत्महत्या करने की जानकारी मिली है। मामले में तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।