Kanpur News: हैलट में दलालों का सिंडिकेट कर रहा मरीजों की सौदेबाजी

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निरीक्षण के दौरान डॉक्टरों और कर्मचारियों ने प्राचार्य को बताया कि दलाल इतने बेखौफ हैं कि रोकने पर कर्मचारियों और डॉक्टरों को धमकाते हैं। मरीजों को ले जाने के लिए कुछ दलाल ई-एंबुलेंस में आकर बैठ जाते हैं। विरोध करने पर उल्टा कर्मचारियों को ही धमकियां देते हैं। इस पर प्राचार्य ने सुरक्षा कर्मियों और गार्डों को सख्त निर्देश दिए कि परिसर में कोई दलाल दिखाई दे तो तत्काल पुलिस को सूचना दें।कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को दी शिकायत में दीपक नाम के व्यक्ति पर 45 एंबुलेंस संचालित करने और उनके जरिए मरीजों को गुमराह कर निजी अस्पतालों में भेजने का आरोप लगाया है। प्रशासन के मुताबिक, दलालों की गतिविधियों और कर्मचारियों को धमकाने से संबंधित लिखित शिकायत के साथ फोटो और वीडियो भी पुलिस को दिए गए हैं। शिकायत दर्ज हुए 24 घंटे से अधिक समय बीतने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।सोमवार को हैलट इमरजेंसी के बाहर मरीज को निजी अस्पताल ले जाने को लेकर दो निजी एंबुलेंस चालक आपस में भिड़ गए। एक चालक मरीज को अपने साथ ले जाने लगा तो दूसरे ने भी उसे ले जाने का दावा किया। इस पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। मौके पर मौजूद गार्डों ने हस्तक्षेप किया और मरीज से पूछताछ कर उसे अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया। सूत्रों के मुताबिक, इस खेल में कुछ वार्ड बॉय और कर्मचारी भी शामिल हैं। वे अस्पताल में आने वाले मरीजों की जानकारी निजी नर्सिंग होम तक पहुंचाते हैं। प्राचार्य डॉ. संजय काला ने बताया कि दलाली में शामिल वार्ड बॉय और कर्मचारियों को चिह्नित किया जा रहा है। दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।