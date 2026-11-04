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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   A pensioner's life certificate will be generated as soon as they show their face on a mobile phone.

Kanpur News: मोबाइल पर चेहरा दिखाते ही बनेगा पेंशन का जीवन प्रमाण पत्र

Wed, 04 Nov 2026 02:07 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:07 AM IST
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A pensioner's life certificate will be generated as soon as they show their face on a mobile phone.
कानपुर। सरकारी पेंशनभोगियों को अब जीवित प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक या कोषागार के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पांच से 30 नवंबर तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के तहत जिले के 43 हजार से अधिक पेंशनर स्मार्टफोन से घर बैठे ऑनलाइन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन से उनकी पहचान की जाएगी।
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जिले के 110 सरकारी विभागों में पेंशनर हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या पुलिस, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की है। नियमानुसार प्रत्येक पेंशनर को साल में एक बार जीवित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। पहले इसके लिए कलक्ट्रेट स्थित मुख्य कोषागार या संबंधित बैंक शाखा जाना पड़ता था। उम्र और शारीरिक दिक्कतों के कारण बुजुर्गों को परेशानी होती थी।
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मुख्य कोषाधिकारी राधेश्याम गुप्ता ने बताया कि समय पर प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर पेंशन रुक सकती है। इसलिए पेंशनर पांच से 30 नवंबर के बीच डिजिटल माध्यम से प्रमाण पत्र जरूर जमा करें। इसके लिए स्वयं या परिवार के सदस्य का स्मार्टफोन इस्तेमाल किया जा सकता है।
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ऐसे जमा करें प्रमाण पत्र
मोबाइल में आधार फेस आरडी एप इंस्टॉल करने के बाद जीवन प्रमाण एप खोलें। इसमें आधार नंबर, नाम, पेंशन का प्रकार और अन्य जरूरी जानकारियां दर्ज करें। इसके बाद फेस ऑथेंटिकेशन से पहचान पूरी होते ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा, जिसे ऑनलाइन कोषागार भेजा जा सकेगा।
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