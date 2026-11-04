Kanpur News: मोबाइल पर चेहरा दिखाते ही बनेगा पेंशन का जीवन प्रमाण पत्र

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जिले के 110 सरकारी विभागों में पेंशनर हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या पुलिस, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की है। नियमानुसार प्रत्येक पेंशनर को साल में एक बार जीवित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। पहले इसके लिए कलक्ट्रेट स्थित मुख्य कोषागार या संबंधित बैंक शाखा जाना पड़ता था। उम्र और शारीरिक दिक्कतों के कारण बुजुर्गों को परेशानी होती थी।मुख्य कोषाधिकारी राधेश्याम गुप्ता ने बताया कि समय पर प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर पेंशन रुक सकती है। इसलिए पेंशनर पांच से 30 नवंबर के बीच डिजिटल माध्यम से प्रमाण पत्र जरूर जमा करें। इसके लिए स्वयं या परिवार के सदस्य का स्मार्टफोन इस्तेमाल किया जा सकता है।ऐसे जमा करें प्रमाण पत्रमोबाइल में आधार फेस आरडी एप इंस्टॉल करने के बाद जीवन प्रमाण एप खोलें। इसमें आधार नंबर, नाम, पेंशन का प्रकार और अन्य जरूरी जानकारियां दर्ज करें। इसके बाद फेस ऑथेंटिकेशन से पहचान पूरी होते ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा, जिसे ऑनलाइन कोषागार भेजा जा सकेगा।