Kanpur News: रूरा रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया तत्काल टिकट बनाने वाला व्यक्ति

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प्रयागराज मंडल रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि प्रभारी उप निरीक्षक आरपीएफ राहुल यादव के नेतृत्व में टीम त्योहारी सीजन के तहत चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान दोपहर करीब 12:10 बजे पीआरएस काउंटर परिसर में छापेमारी कर अभियुक्त को पकड़ा गया है। पूछताछ में उसकी पहचान मैथा के थाना शिवली क्षेत्र निवासी समीर कुमार के रूप में हुई।वह रूरा पीआरए के एसटीबीए के निजी सहायक के रूप में काम करने की आड़ में जरूरतमंद यात्रियों से प्रति व्यक्ति 200 से 250 रुपये अतिरिक्त लेकर अवैध रूप से तत्काल टिकट बनवाने का काम करता था। बताया कि उसके पास से 950 रुपये मूल्य की भविष्य की दो तत्काल स्लीपर टिकट मिलीं, जिनमें एक टिकट रूरा से बेगूसराय और दूसरी कानपुर सेंट्रल से नई दिल्ली के लिए थी।इसके अलावा एक भरा हुआ व एक खाली तत्काल आरक्षण फॉर्म, एक टच मोबाइल फोन और 100 रुपये नकद भी बरामद किए गए। इस मामले में रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट फफूंद में अभियुक्त के विरुद्ध रेलवे अधिनियम की धारा 143 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस और आरपीएफ की टीम आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। कार्रवाई में आरपीएफ से उप निरीक्षक राहुल यादव, हेड कांस्टेबल केशव, कांस्टेबल चंद्रवीर व क्राइम विंग कानपुर से एएसआई जयप्रकाश पाठक, हेड कांस्टेबल नागेंद्र मौर्य, शैलेश कुमार व कांस्टेबल मनीष शामिल रहे।