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यहां मतदाता सूची में नाम जोड़ने के दावों की सूची, मतदाता सूची में नाम शामिल करने पर आपत्ति या नाम हटाने/विलोपन के आवेदनों की सूची, पता बदलने के अलावा अन्य विवरणों में सुधार/संशोधन (नाम, आयु, फोटो, दिव्यांगता चिह्न या डुप्लीकेट इपिक आदि) के आवेदनों की सूची उपलब्ध कराई गई। एक ही निर्वाचन क्षेत्र के भीतर निवास स्थान/पता बदलने के आवेदनों की सूची व निर्वाचन क्षेत्र से बाहर (दूसरे क्षेत्र में) निवास स्थान स्थानांतरित करने के आवेदनों की सूची राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई।बैठक में आगामी 28 एवं 29 नवंबर 2026 को समस्त मतदेय स्थलों पर आयोजित होने वाले विशेष शिविरों के संबंध में जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) को सक्रिय करते हुए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की। बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अंकित शुक्ला व जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।हेल्पलाइन नंबर 1950 से ले सकते मददजिला निर्वाचन अधिकारी कपिल सिंह ने बताया कि आयोग ने अर्हता उम्र एक जनवरी 2027 तय की है। इसके अनुसार इस तिथि को जिन युवाओं की उम्र 18 साल हो रही है वह फॉर्म-छह भरकर सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। इनका निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन चार जनवरी 2027 को किया जाना है। निर्वाचन संबंधी जानकारी एवं सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 18001805937 तथा डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर हेल्प लाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।फॉर्म-छह के साथ लगा सकते ये अभिलेखजन्मतिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कक्षा 10 अथवा कक्षा 12 का प्रमाण पत्र, भारतीय पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक अभिलेख संलग्न किया जा सकता है। इसी प्रकार निवास प्रमाण के लिए आधार कार्ड, बैंक/डाकघर की पासबुक, भारतीय पासपोर्ट, गैस कनेक्शन/बिजली कनेक्शन बिल, किरायानामा अथवा किसान बही में से कोई एक अभिलेख प्रस्तुत किया जा सकता है। फॉर्म-7 भरते समय संबंधित मतदाता का विवरण, नाम हटाने अथवा आपत्ति दर्ज कराने का स्पष्ट कारण तथा आवश्यक घोषणा अंकित करनी होगी। इसमें यह घोषणा भी करनी होगी कि दी गई जानकारी सही है तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। ऑनलाइन पोर्टल voters.eci.gov.in अथवा ECINet App के जरिये आवेदन किया जा सकता है।