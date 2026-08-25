कानपुर: लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला 15 साल बाद गिरफ्तार, छह पहचान से रह रहा था आरोपी
बर्रा थाने से करीब 15 वर्षों से फरार चल रहे 50 हजार रुपये के इनामी वांछित आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने आरोपी को रामा देवी चौराहे के पास से पकड़ा।
विस्तार
आरोपी के खिलाफ फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी के करीब 17 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी वर्ष 2009 से लोन दिलाने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह से जुड़ा था। मुकदमे दर्ज होने के बाद वह लगातार गिरफ्तारी से बचता रहा। पुलिस से बचने के लिए उसने अपनी पहचान भी बदल ली थी।
छह नाम-पते से छिपा रहा पहचान
जांच में सामने आया कि आरोपी छह अलग-अलग नाम और पतों पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे रह रहा था। लंबे समय से फरार आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार जानकारी जुटा रही थी। तकनीकी संसाधनों और फेस रिकग्निशन तकनीक की मदद से पुलिस ने आरोपी की पहचान की। इसके बाद टीम ने उसकी लोकेशन ट्रेस कर रामा देवी चौराहे के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े से जुड़े करीब 17 अभियोग पंजीकृत हैं। 15 साल से फरार रहने के कारण उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसके पुराने मामलों और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।