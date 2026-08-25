कानपुर: लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला 15 साल बाद गिरफ्तार, छह पहचान से रह रहा था आरोपी

छह नाम-पते से छिपा रहा पहचान

जांच में सामने आया कि आरोपी छह अलग-अलग नाम और पतों पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे रह रहा था। लंबे समय से फरार आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार जानकारी जुटा रही थी। तकनीकी संसाधनों और फेस रिकग्निशन तकनीक की मदद से पुलिस ने आरोपी की पहचान की। इसके बाद टीम ने उसकी लोकेशन ट्रेस कर रामा देवी चौराहे के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया।