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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   18,876 candidates will take the PET today at 21 centers.

Kanpur News: 21 केंद्रों पर आज पीईटी देंगे 18876 अभ्यर्थी

Sun, 01 Nov 2026 02:16 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:16 AM IST
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18,876 candidates will take the PET today at 21 centers.
कानपुर। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) शहर में एक नवंबर को 21 केंद्रों पर परीक्षा होगी। इसमें दो पालियों में 18876 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। नकलविहीन परीक्षा के लिए सेक्टर और स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं।
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प्रश्न पत्रों के वितरण को लेकर ओएमआर शीट जमा कराने तक निगरानी रखी जाएगी। पहली पाली में सुबह 9:30 बजे और दूसरी पाली में 2:30 बजे प्रवेश द्वार बंद हो जाएंगे। फोटो और पहचान पत्र का मिलान करने के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश मिलेगा। परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी। मोबाइल, ब्लूटूथ डिवाइस और कलाई घड़ी समेत इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाने पर रोक रहेगी। संवाद
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