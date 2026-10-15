Kanpur News: 9902 वाहन मालिकों से वसूले जाएंगे 134 करोड़

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परिवहन विभाग ने बकायेदारों को दोबारा पत्र भेजकर टैक्स जमा करने के निर्देश दिए हैं। चेतावनी दी है कि वसूली पत्र जारी होने वाले महीने के बाद हर महीने पांच प्रतिशत की दर से अतिरिक्त जुर्माना देना होगा। विज्ञापन

एआरटीओ प्रशासन कहकशा खातून ने बताया कि अब परिवहन विभाग के साथ जिला प्रशासन भी वसूली में जुट गया है। बकाया राशि भू-राजस्व की तरह वसूलने की तैयारी है।

परिवहन विभाग ने बकायेदारों को दोबारा पत्र भेजकर टैक्स जमा करने के निर्देश दिए हैं। चेतावनी दी है कि वसूली पत्र जारी होने वाले महीने के बाद हर महीने पांच प्रतिशत की दर से अतिरिक्त जुर्माना देना होगा।एआरटीओ प्रशासन कहकशा खातून ने बताया कि अब परिवहन विभाग के साथ जिला प्रशासन भी वसूली में जुट गया है। बकाया राशि भू-राजस्व की तरह वसूलने की तैयारी है।

कानपुर। रोड टैक्स जमा नहीं करने वाले 9902 मालवाहक वाहन स्वामियों से वसूली के लिए परिवहन विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। इन पर कुल 134 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है। कई नोटिस देने के बावजूद रकम जमा नहीं होने पर विभाग ने जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। जिला प्रशासन ने संबंधित तहसीलों को आरसी भेजकर वसूली की प्रक्रिया शुरू करा दी है।