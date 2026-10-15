Kanpur News: 13 अस्पतालों को भोजन की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Thu, 15 Oct 2026 01:47 AM IST
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कानपुर देहात। आयुष्मान भारत योजना के तहत भर्ती मरीजों को पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं देने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई होगी। सीएमओ और आयुष्मान भारत के नोडल अधिकारी ने जिले के 13 सूचीबद्ध अस्पतालों को निर्देश जारी कर व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। सीएमओ डॉ. जय गोविंद ने बताया कि जिले में कौशिकी अस्पताल एवं सर्जिकल सेंटर रसूलाबाद, बीपीएन अस्पताल पुखरायां, डीएस मेमोरियल अस्पताल रायपुर बाजार, ओम अस्पताल बाघपुर, पुष्पेय अस्पताल, राजावत अस्पताल एवं मल्टी सुपर स्पेशियलिटी, नोवा ग्रेस अस्पताल, अनंतराज अस्पताल, श्री गौरी मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल अकबरपुर, श्री आरपी पोरवाल अस्पताल, लोकप्रिय अस्पताल, गणेश अस्पताल और द प्रीमियर आई अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के तहत सुविधाएं दी जाती है। बताया कि कुछ निजी अस्पतालों में निर्धारित निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की जानकारी मिली है। इस पर संबंधित अस्पतालों को चेतावनी दी गई है। निर्देशों का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पत्र की प्रतिलिपि जिलाधिकारी और खाद्य एवं औषधि सुरक्षा अधिकारी को भी भेजी गई है। (संवाद)
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