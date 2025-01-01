Kannauj News: पीपल के पेड़ के पास गोली लगने से युवक की मौत

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मैनपुरी जिले के भोगांव थाना क्षेत्र के गांव मीरपुर निवासी राजकिशोर दुबे (55) काफी समय से बहनोई मनोज दुबे के यहां ब्राह्मण नगला में रह रहा था। बताया गया कि रात में वह शराब के नशे में था। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग गांव के पास पीपल के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर पहुंचे तो राजकिशोर खून से लथपथ पड़ा था। लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही उसकी घटनास्थल पर मौत हो चुकी थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।जेब से मिला 315 बोर का कारतूसपुलिस को राजकिशोर की जेब से 315 बोर का एक कारतूस मिला है। मौके की परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है। एसपी विनोद कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद कहा कि फाॅरेंसिक टीम की जांच के बाद ही घटना के संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकेगा।हत्या के मामले में साढ़े सात साल जेल में रहा थाबताया गया कि राजकिशोर एक हत्या के मामले में साढ़े सात वर्ष तक जेल में रहा था और डेढ़ माह पहले ही जेल से बाहर आया था। उसके माता-पिता की पहले ही मौत हो चुकी है, जबकि उसका एक भाई गुल्लू ट्रक चलाता था, जिसकी कैंसर से मृत्यु हो चुकी है। राजकिशोर अपनी बहन के यहां रह रहा था। उसने गांव में अपना अलग मकान भी बनवा रखा था पर खाने-पीने की व्यवस्था बहन ही करती थी।