Kannauj News: कनेक्शन काटने पोल पर चढ़ा युवक, करंट से मौत

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सौरिख थाना क्षेत्र के ग्राम अढ़नापुर निवासी अवनीश राजपूत (22) के परिजनों ने बताया कि दोपहर दो बजे सौरिख बिजलीघर पर तैनात लाइनमैन मनीष और कन्हैया उसे अपने साथ ले गए थे। शाम पांच बजे दोनों उसे ईशमपुर गांव ले पहुंचे। यहां बकाया बिल वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा रहे थे। इसी दौरान अवनीश को पोल पर चढ़ा दिया गया। परिजन का आरोप है कि कनेक्शन काटते समय अवनीश करंट की चपेट में आ गया और पोल से नीचे गिर पड़ा। ग्रामीण उसे सीएचसी सौरिख लेकर पहुंचे पर डॉक्टर ने अवनीश को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।गुजरात में मजदूरी करते हैं पिता और छोटा भाईअवनीश तीन भाइयों और दो बहनों में सबसे बड़ा था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उसके पिता खुशीराम और छोटा भाई गुजरात में मजदूरी करते हैं। हादसे के समय दोनों गुजरात में ही थे। मौत की खबर मिलते ही मां सुनीता देवी और भाई-बहनों का रो-रोकर हाल बेहाल है।