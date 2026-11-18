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सहायक आबकारी निरीक्षक अजय सिंह और कांस्टेबल जेके अवस्थी ने मॉडल शॉप का निरीक्षण किया। इस दौरान दुकान पर 21 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को शराब न बेचने, शराब पीकर वाहन न चलाने और दुकान के आसपास शराब पीने पर प्रतिबंध संबंधी चेतावनी बोर्ड नहीं लगे मिले। इसके अलावा कैंटीन संचालक से फूड लाइसेंस मांगा गया, लेकिन वह प्रस्तुत नहीं कर सका।टीम ने खामियों को गंभीरता से लेते हुए दुकान का ई-चालान किया और निरीक्षण रिपोर्ट विभागीय पोर्टल पर अपलोड कर दी। इसके बाद टीम ने ठठिया रोड स्थित तिर्वा बाजार अंग्रेजी शराब की दुकान का भी निरीक्षण किया। यहां व्यवस्थाएं सही मिलने पर अधिकारियों ने संतुष्टि जताई। टीम के अधिकारियों ने बताया कि जिले में लगातार 13 दिनों तक निरीक्षण अभियान चलाया गया है। इस दौरान अलग-अलग दुकानों पर मिली कमियों के आधार पर कार्रवाई की गई है।