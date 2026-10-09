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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   Villager provided with a copy of the family register following a complaint.

Kannauj News: शिकायत पर ग्रामीण को दिलाई परिवार रजिस्टर की नकल

Fri, 09 Oct 2026 11:34 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:34 PM IST
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Villager provided with a copy of the family register following a complaint.
छिबरामऊ। ग्राम पंचायत पुराभोज में शुक्रवार को ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में एसडीएम व बीडीओ ने ग्रामीणों की शिकायतों को सुना। परिवार रजिस्टर की नकल और जन्म प्रमाण पत्र बनवाने से संबंधित दो शिकायतें सामने आईं, जिनका अधिकारियों ने मौके पर ही निस्तारण करा दिया तथा संबंधित सचिव को आवश्यक निर्देश दिए।
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चौपाल के दौरान एसडीएम ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी ने ग्रामीणों को केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी और उनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। गांव के एक युवक ने निजी जमीन पर अवैध कब्जे की भी शिकायत आई, जिस पर एसडीएम ने राजस्व टीम भेजकर समस्या का निराकरण कराने का आश्वासन दिया। अंत में एसडीएम, बीडीओ व बाल विकास पुष्टाहार विभाग की सीडीपीओ रमाकांती ने गर्भवती रम्पुरा की दिव्या, असालतनगर रूबी, अकबरपुर अन्नपूर्णा, गिरधरपुर कीर्ति, जसुआमई संगीता, रौरी सुभी, सरदामई प्रीती समेत गर्भवतियों की गोदभराई और विजई नगला की नव्या व सरदामई के लक्ष्य का अन्नप्राशन संस्कार भी संपन्न कराया गया।
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