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Kannauj News: डीसीएम की टक्कर से मासूम समेत तीन घायल

Sat, 10 Oct 2026 12:00 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:00 AM IST
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Three injured, including an innocent child, after being hit by a DCM truck.
छिबरामऊ। ग्राम औराई के सामने एक डीसीएम ने स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार पिता, बेटी और तीन साल की भतीजी घायल हुए। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नगर के ऊंचा बिरतिया निवासी गयाप्रसाद (50) शुक्रवार सुबह अपनी बेटी भावना (16) के साथ थे। उनकी भतीजी तान्या (03) भी उनके साथ ससुराल तेराजाकेट गई थी। श्राद्ध भोज में शामिल होने के बाद वे घर लौट रहे थे। औरई गांव के सामने पीछे से आ रही डीसीएम ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर से तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से चोटिल हो गए। पुलिस ने परिजन को हादसे की जानकारी दी, जिसके बाद वे अस्पताल पहुंचे।
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