Kannauj News: ग्राम प्रहरी पुलिस के आंख और कान

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कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ऊर्जा राज्यमंत्री कैलाश राजपूत ने ग्राम प्रहरियों के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में उनकी भूमिका अहम है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्राम प्रहरियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने ग्राम प्रहरियों के योगदान की सराहना की और कहा कि पुलिस और जनता के बीच सेतु के रूप में ग्राम प्रहरी महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। अपराधों की रोकथाम और सूचना तंत्र को मजबूत करने में उनका सहयोग सराहनीय है।एसपी विनोद कुमार ने कहा कि ग्राम प्रहरी पुलिस के आंख और कान हैं। गांव में होने वाली छोटी-बड़ी घटनाओं की जानकारी समय से पुलिस तक पहुंचाने से कई अपराधों को रोका जा सकता है। डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने ग्राम प्रहरियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि शासन उनके कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रहा है। सम्मान पाकर ग्राम प्रहरियों के चेहरे पर खुशी दिखी। कार्यक्रम के दौरान ग्राम प्रहरियों के योगदान को प्रोत्साहित कर उनका मनोबल को बढ़ाया गया।