Kannauj News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:47 PM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:47 PM IST
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आज का कार्यक्रम
तापमान
अधिकतम : 33.00
न्यूनतम : 23.00
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सूर्योदय: 06:08
सूर्यास्त: 05:44
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आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व धूप निकलने की संभावना है।
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मेहंदी रचाओ प्रतियोगिता
कन्नौज : एसबीएस खेल मैदान में सन्मार्ग नवदुर्गा पंडाल में मेहंदी रचाओ प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
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विद्युत उपकेंद्र का भूमि पूजन
छिबरामऊ : ग्राम कसावा में विद्युत उपकेंद्र का भूमि पूजन सुबह 11 बजे से।
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श्रीमद् भागवत कथा
तालग्राम : रोहली स्थित मां जाहरा देवी मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 02 बजे से।
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गुरसहायगंज : कस्बा के मोहल्ला आजाद नगर में काली देवी मंदिर के पास स्थित श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 02 बजे से।
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श्रीराम केवट संवाद लीला मंचन
तालग्राम: ग्राम सलेमपुर रामलीला में श्रीराम केवट संवाद लीला मंचन शाम 04 बजे से।
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श्रीराम जन्म ताड़का वध लीला
तालग्राम: रामलीला में श्रीराम जन्म ताड़का वध लीला का मंचन शाम 04 बजे से।
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सम्मेलन
छिबरामऊ : सिकंदरपुर सब्जी मंडी बजरिया में रामलीला का सम्मेलन शाम 04:30 बजे से।
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पुष्प वाटिका लीला
छिबरामऊ : रामलीला मैदान में पुष्प वाटिका लीला शाम 05:30 बजे से।
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भजन संध्या
छिबरामऊ : नगर स्थित बांके बिहारी मंदिर में भजन संध्या शाम 06 बजे से।
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परशुराम लक्ष्मण संवाद
सौरिख : सब्जी मंडी में रामलीला के मंच पर धनुष यज्ञ, जनक विलाप, राम विवाह एवं परशुराम लक्ष्मण संवाद शाम 07 बजे से।
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तापमान
अधिकतम : 33.00
न्यूनतम : 23.00
सूर्योदय: 06:08
सूर्यास्त: 05:44
आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व धूप निकलने की संभावना है।
मेहंदी रचाओ प्रतियोगिता
कन्नौज : एसबीएस खेल मैदान में सन्मार्ग नवदुर्गा पंडाल में मेहंदी रचाओ प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
विद्युत उपकेंद्र का भूमि पूजन
छिबरामऊ : ग्राम कसावा में विद्युत उपकेंद्र का भूमि पूजन सुबह 11 बजे से।
श्रीमद् भागवत कथा
तालग्राम : रोहली स्थित मां जाहरा देवी मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 02 बजे से।
गुरसहायगंज : कस्बा के मोहल्ला आजाद नगर में काली देवी मंदिर के पास स्थित श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 02 बजे से।
श्रीराम केवट संवाद लीला मंचन
तालग्राम: ग्राम सलेमपुर रामलीला में श्रीराम केवट संवाद लीला मंचन शाम 04 बजे से।
श्रीराम जन्म ताड़का वध लीला
तालग्राम: रामलीला में श्रीराम जन्म ताड़का वध लीला का मंचन शाम 04 बजे से।
सम्मेलन
छिबरामऊ : सिकंदरपुर सब्जी मंडी बजरिया में रामलीला का सम्मेलन शाम 04:30 बजे से।
पुष्प वाटिका लीला
छिबरामऊ : रामलीला मैदान में पुष्प वाटिका लीला शाम 05:30 बजे से।
भजन संध्या
छिबरामऊ : नगर स्थित बांके बिहारी मंदिर में भजन संध्या शाम 06 बजे से।
परशुराम लक्ष्मण संवाद
सौरिख : सब्जी मंडी में रामलीला के मंच पर धनुष यज्ञ, जनक विलाप, राम विवाह एवं परशुराम लक्ष्मण संवाद शाम 07 बजे से।
व्हाट्सएप करें
9548521713