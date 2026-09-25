Kannauj News: अवैध रूप से आतिशबाजी ले जाने वालों पर सख्त कार्रवाई
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:52 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:52 AM IST
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कन्नौज। आगामी त्योहारों दशहरा और दीपावली को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुगम तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। जनसुरक्षा और यात्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने गुरुवार को अधिकारियों को सार्वजनिक और निजी यात्री वाहनों में सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने राज्य कर उपायुक्त, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी और रोडवेज के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को निर्देश दिए कि बसों और अन्य सार्वजनिक साधनों में यात्रियों की भारी भीड़ रहती है। इस दौरान कुछ असामाजिक या लापरवाह तत्व चोरी-छिपे अत्यधिक ज्वलनशील आतिशबाजी और बारूद का परिवहन बसों, टैक्सी या दोपहिया वाहनों से करने का प्रयास करते हैं। यह स्थिति किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकती है और यात्रियों की जान को जोखिम में डाल सकती है।
डीएम ने निर्देश दिए कि बसों, यात्री वाहनों और दोपहिया वाहनों की नियमित और प्रभावी चेकिंग की जाए ताकि अवैध पटाखे और बारूद के परिवहन पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके। यदि जांच के दौरान किसी भी वाहन में अवैध या बिना अनुमति के आतिशबाजी सामग्री पाई जाती है, तो संबंधित पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही, उन्होंने परिवहन, पुलिस और कर विभाग को आपस में बेहतर समन्वय स्थापित कर निरंतर निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए।
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उन्होंने राज्य कर उपायुक्त, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी और रोडवेज के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को निर्देश दिए कि बसों और अन्य सार्वजनिक साधनों में यात्रियों की भारी भीड़ रहती है। इस दौरान कुछ असामाजिक या लापरवाह तत्व चोरी-छिपे अत्यधिक ज्वलनशील आतिशबाजी और बारूद का परिवहन बसों, टैक्सी या दोपहिया वाहनों से करने का प्रयास करते हैं। यह स्थिति किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकती है और यात्रियों की जान को जोखिम में डाल सकती है।
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डीएम ने निर्देश दिए कि बसों, यात्री वाहनों और दोपहिया वाहनों की नियमित और प्रभावी चेकिंग की जाए ताकि अवैध पटाखे और बारूद के परिवहन पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके। यदि जांच के दौरान किसी भी वाहन में अवैध या बिना अनुमति के आतिशबाजी सामग्री पाई जाती है, तो संबंधित पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही, उन्होंने परिवहन, पुलिस और कर विभाग को आपस में बेहतर समन्वय स्थापित कर निरंतर निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए।
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