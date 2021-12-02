Kannauj News: एमपी पुलिस ने दो सराफा कारोबारियों को उठाया

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भिंड कोतवाली पुलिस के अनुसार गत दिनों भिंड चेन स्नेचिंग की दो बड़ी घटनाएं हुई थी। इस मामले की जांच के दौरान विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के उस्मानपुर गांव के रहने वाले कुख्यात हिस्ट्रीशीटर धर्मा ठाकुर के भाई मंटू का नाम प्रकाश में आया था। भिंड पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए आरोपी मंटू ठाकुर ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया कि उसने लूटा गया सामान छिबरामऊ के दो सराफा व्यापारियों के यहां बेचा है। इसी आधार पर भिंड पुलिस ने स्थानीय पुलिस को साथ लेकर नगर में यह छापेमारी की।कोतवाली में जुटा सराफा संघसराफा व्यापारियों पर अचानक हुई इस कार्रवाई और छापेमारी की जानकारी मिलते ही व्यापारियों में रोष फैल गया। बड़ी संख्या में सराफा व्यापारी और स्थानीय लोग देर रात कोतवाली पहुंच गए और मामले की जानकारी ली। रात में मामले को लेकर गहमागहमी और तनाव की स्थिति बनी रही। स्थानीय स्तर पर बढ़ता दबाव और विरोध देख भिंड पुलिस अंततः कोतवाली से वापस लौट गई। कोतवाल कपिल दुबे ने बताया कि मध्य प्रदेश के भिंड जिले की पुलिस ने छापा मारा था। उनकी कार्रवाई के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि कोतवाली पुलिस को जानकारी नहीं दी थी। मामले का पता कराया जा रहा है।