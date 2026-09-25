Kannauj News: गोदाम का ताला तोड़कर 30 बोरी चीनी व रिफाइंड चोरी
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:55 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:55 AM IST
विज्ञापन
गुरसहायगंज। गोदाम का ताला तोड़कर चोरों ने 30 बोरी चीनी, रिफाइंड तेल समेत काफी सामान चोरी कर लिया। घटना के बाद पीड़िता ने गुरुवर को कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कस्बे के मोहल्ला अशोक नगर निवासी शानू ने बताया कि इंदिरा नगर में स्थित उसके गोदाम में गट्टे, बतासे और हलुआ बनाने का काम होता है। सात सितंबर की रात चोरों ने गोदाम का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। वहां रखी 30 बोरी चीनी, 13 टीन रिफाइंड तेल, दो इंडेन गैस सिलिंडर, दो भगौने, एक वरनल भट्ठी सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। चोरों ने गोदाम में लगा कैमरा भी तोड़ दिया।
आसपास लगे सीसीटीवी को देखने पर पता चला कि चोरी किया गया सामान एक टेंपो में लादकर ले जाया गया है। इसके आधार पर पुलिस चोरों की पहचान और घटना में प्रयुक्त वाहन की जानकारी जुटाने में लगी है। कोतवाल ध्यानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
कस्बे के मोहल्ला अशोक नगर निवासी शानू ने बताया कि इंदिरा नगर में स्थित उसके गोदाम में गट्टे, बतासे और हलुआ बनाने का काम होता है। सात सितंबर की रात चोरों ने गोदाम का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। वहां रखी 30 बोरी चीनी, 13 टीन रिफाइंड तेल, दो इंडेन गैस सिलिंडर, दो भगौने, एक वरनल भट्ठी सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। चोरों ने गोदाम में लगा कैमरा भी तोड़ दिया।
विज्ञापन
आसपास लगे सीसीटीवी को देखने पर पता चला कि चोरी किया गया सामान एक टेंपो में लादकर ले जाया गया है। इसके आधार पर पुलिस चोरों की पहचान और घटना में प्रयुक्त वाहन की जानकारी जुटाने में लगी है। कोतवाल ध्यानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
विज्ञापन