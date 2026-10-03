फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   Married woman dies; her family alleges murder.

Kannauj News: विवाहिता की मौत, मायके पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप

Sat, 03 Oct 2026 11:53 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:53 PM IST
विज्ञापन
Married woman dies; her family alleges murder.
चपुन्ना। सौरिख थाना क्षेत्र के ग्राम आदमपुर उम्मेद में शनिवार देर शाम संदिग्ध परिस्थितियों में एक 32 वर्षीय विवाहिता की मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
विज्ञापन

ग्राम आदमपुर उम्मेद निवासी सुनील कुमारपत्नी संध्या (32) के साथ दिल्ली में रहकर एक निजी संस्थान में नौकरी करते थे। वे एक दिन पहले ही दिल्ली से पैतृक गांव आए थे। परिजन के अनुसार शाम छह बजे संध्या की तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे पर रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही मृतका के मायके पक्ष के लोग भी गांव पहुंच गए। उन्होंने ससुरालियों पर संध्या की हत्या करने का सीधा आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों के मुताबिक, दंपति की कोई संतान नहीं थी और अचानक हुई इस मौत से गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।
विज्ञापन

मायके वालों के हंगामे की सूचना मिलते ही सौरिख थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच-पड़ताल शुरू की। थाना अध्यक्ष नागेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और मायके पक्ष से तहरीर मिलने के बाद ही मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed