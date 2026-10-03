Kannauj News: विवाहिता की मौत, मायके पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप

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ग्राम आदमपुर उम्मेद निवासी सुनील कुमारपत्नी संध्या (32) के साथ दिल्ली में रहकर एक निजी संस्थान में नौकरी करते थे। वे एक दिन पहले ही दिल्ली से पैतृक गांव आए थे। परिजन के अनुसार शाम छह बजे संध्या की तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे पर रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही मृतका के मायके पक्ष के लोग भी गांव पहुंच गए। उन्होंने ससुरालियों पर संध्या की हत्या करने का सीधा आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों के मुताबिक, दंपति की कोई संतान नहीं थी और अचानक हुई इस मौत से गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।मायके वालों के हंगामे की सूचना मिलते ही सौरिख थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच-पड़ताल शुरू की। थाना अध्यक्ष नागेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और मायके पक्ष से तहरीर मिलने के बाद ही मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी।