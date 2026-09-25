Kannauj News: विधिक जागरूकता अभियान स्कूलों में होगा शुरू

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उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर गांधी जयंती के अवसर पर यह पहल की जा रही है। अभियान का उद्देश्य छात्र-छात्राओं को पॉक्सो एक्ट-2012, महिला एवं बाल अधिकारों और कानून उल्लंघन पर होने वाली कार्रवाई के बारे में जागरूक करना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार अभियान के पहले चरण में चिन्हित विद्यालयों में सुबह प्रार्थना सभा के दौरान कार्यक्रम होंगे।इसमें न्यायिक अधिकारी मौजूद रहकर बच्चों को सुरक्षित वातावरण, बाल संरक्षण और शोषण की स्थिति में मिलने वाली निशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी देंगे।न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पॉमेला श्रीवास्तव ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों को उनके विधिक अधिकारों और सुरक्षा प्रावधानों से अवगत कराकर मानसिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि जरूरत पड़ने पर वे बिना भय के कानूनी मदद ले सकें।