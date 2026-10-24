Kannauj News: सिटी में आज

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तापमानअधिकतम : 32.00न्यूनतम : 19.00सूर्योदय: 06:19सूर्यास्त: 05:28आज का पूर्वानुमानआसमान में बादल छाए रहने व धूप निकलने की संभावना है।अर्धवार्षिक मेलातालग्राम : अमोलर काली देवी मंदिर परिसर में अर्ध वार्षिक मेला सुबह 08 बजे से।सत्संगतालग्राम : अमोलर बरियापुरवा स्थित एनएस पब्लिक स्कूल में राधास्वामी अनुयाइयों का सत्संग सुबह 09:30 बजे से।छिबरामऊ : पूर्वी बाईपास स्थित निरंकारी सत्संग भवन में सत्संग सुबह 10 बजे से।पीईटी परीक्षाकन्नौज : जिले भर के 24 केंद्रों पर पीईटी परीक्षा सुबह 10 बजे से।मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेलाकन्नौज : जिले की सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला सुबह 10 बजे से।अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षाछिबरामऊ : फर्रुखाबाद रोड स्थित सुभाष अकादमी में अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा सुबह 11 बजे से।रावण वध लीला का मंचनतालग्राम : रामलीला में नांरातक, अहिरावण और रावण वध लीला मंचन दोपहर 02 बजे से।जलसातालग्राम : टीला मोहल्ला जामा मस्जिद में जलसे शाम 08 बजे से।व्हाट्सएप करें9548521713