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Kannauj News: सिटी में आज

Sat, 24 Oct 2026 11:39 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:39 PM IST
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In the city today
आज का कार्यक्रम
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तापमान
अधिकतम : 32.00
न्यूनतम : 19.00
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सूर्योदय: 06:19
सूर्यास्त: 05:28
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आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व धूप निकलने की संभावना है।
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अर्धवार्षिक मेला
तालग्राम : अमोलर काली देवी मंदिर परिसर में अर्ध वार्षिक मेला सुबह 08 बजे से।
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सत्संग
तालग्राम : अमोलर बरियापुरवा स्थित एनएस पब्लिक स्कूल में राधास्वामी अनुयाइयों का सत्संग सुबह 09:30 बजे से।
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छिबरामऊ : पूर्वी बाईपास स्थित निरंकारी सत्संग भवन में सत्संग सुबह 10 बजे से।
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पीईटी परीक्षा
कन्नौज : जिले भर के 24 केंद्रों पर पीईटी परीक्षा सुबह 10 बजे से।
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मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला
कन्नौज : जिले की सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला सुबह 10 बजे से।
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अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा
छिबरामऊ : फर्रुखाबाद रोड स्थित सुभाष अकादमी में अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा सुबह 11 बजे से।
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रावण वध लीला का मंचन
तालग्राम : रामलीला में नांरातक, अहिरावण और रावण वध लीला मंचन दोपहर 02 बजे से।
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जलसा
तालग्राम : टीला मोहल्ला जामा मस्जिद में जलसे शाम 08 बजे से।
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व्हाट्सएप करें
9548521713
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