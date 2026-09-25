Kannauj News: महंगाई-बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा

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बैठक में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग शामिल हुए। शिवकन्या कुशवाहा ने महंगाई, बेरोजगारी समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पार्टी की नीतियों और विचारधारा की जानकारी देते हुए कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जितनी जिसकी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी का नारा लगाया।कार्यक्रम में लोगों से जन अधिकार पार्टी और बाबू सिंह कुशवाहा से जुड़ने की अपील की गई। इस पर कई महिलाओं और पुरुषों ने हाथ उठाकर समर्थन जताया। कार्यक्रम को लेकर ग्रामीणों में उत्साह दिखाई दिया। इस मौके पर प्रधान हुकुम शाक्य, बरेली मंडल प्रभारी योगेंद्र शाक्य, आगरा मंडल प्रभारी रमेश शाक्य, जिलाध्यक्ष राजेंद्र शाक्य, जिला उपाध्यक्ष कृष्णगोपाल शाक्य आदि मौजूद रहे।