Kannauj News: उल्टी दिशा से आ रही बाइक बोलेरो से टकराई, एक की मौत

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फर्रुखाबाद जिले के कमालगंज थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव निवासी गौरीशंकर (50), चचेरे भाई निर्दाेष कटियार (45) व गांव के ही बादाम सिंह पाल (48) के साथ सुबह बाइक से तालग्राम के रोहिली गांव में लगे मेले में गए थे। शाम को तीनों घर लौट रहे थे। अलीगढ़-कानपुर हाईवे के ग्राम औराई के पास उल्टी दिशा से आ रही बाइक सामने से आ रही बोलेरो से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। विज्ञापन

हाईवे एंबुलेंस से घायलों को सौ शैया अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डाॅक्टर ने परीक्षण के बाद में बादाम सिंह पाल को मृत घोषित कर दिया। गौरी शंकर और निर्दाेष कटियार की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक इलाज के बाद राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। विज्ञापन विज्ञापन

फर्रुखाबाद जिले के कमालगंज थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव निवासी गौरीशंकर (50), चचेरे भाई निर्दाेष कटियार (45) व गांव के ही बादाम सिंह पाल (48) के साथ सुबह बाइक से तालग्राम के रोहिली गांव में लगे मेले में गए थे। शाम को तीनों घर लौट रहे थे। अलीगढ़-कानपुर हाईवे के ग्राम औराई के पास उल्टी दिशा से आ रही बाइक सामने से आ रही बोलेरो से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।हाईवे एंबुलेंस से घायलों को सौ शैया अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डाॅक्टर ने परीक्षण के बाद में बादाम सिंह पाल को मृत घोषित कर दिया। गौरी शंकर और निर्दाेष कटियार की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक इलाज के बाद राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

छिबरामऊ/सिकंदरपुर (कन्नौज)। अलीगढ़-कानपुर हाईवे पर शनिवार शाम ग्राम औराई के पास उल्टी दिशा से आ रही एक बाइक बोलेरो से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार दोस्त की मौत हो गई और चचेरे भाई घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सौ शैया अस्पताल ले जाया गया। वहां पर प्राथमिक इलाज के बाद राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। तीनों युवक रोहिली स्थित मां जाहरा देवी मेले से घर वापस लौट रहे थे।