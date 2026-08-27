फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   Bike collides with bull; farmer dies while being taken to Kanpur.

Kannauj News: सांड़ से टकराई बाइक, किसान की कानपुर ले जाते समय मौत

Thu, 27 Aug 2026 12:34 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:34 AM IST
विज्ञापन
Bike collides with bull; farmer dies while being taken to Kanpur.
छिबरामऊ। सौरिख थाना क्षेत्र में एक बार फिर आवारा मवेशी मासूम जिंदगियों के लिए काल साबित हुए। बुधवार शाम खाना खाकर लौट रहे एक किसान की बाइक सांड़ से टकरा गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल किसान ने कानपुर ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई।
विज्ञापन

परिजन ने बताया कि सौरिख के तिर्वा रोड निवासी किसान राकेश मूल रूप से खेती-किसानी से परिवार का भरण-पोषण करते थे। देर रात वह अपने घर से सौरिख स्थित ढाबा पर खाना खाने बाइक से गए थे। ढाबा से खाना खाकर जैसे ही वह बाहर निकले और सड़क पर पहुंचे, तभी ठीक सामने अचानक आए एक आवारा सांड़ से उनकी बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि राकेश सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।
विज्ञापन

घटना के बाद मौके पर जुटे स्थानीय लोगों की मदद से आनन-फानन में उन्हें सौ शैया अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक हालत को देखते हुए राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। परिजन उन्हें बेहतर इलाज के लिए तिर्वा से कानपुर के एक निजी अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही राकेश ने दम तोड़ दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल
किसान राकेश की मौत की खबर से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतक अपने पीछे पत्नी रेखा गुप्ता, बेटा विनय और बेटी शिखा को छोड़ गए हैं। घर के इकलौते कमाने वाले मुखिया की अचानक हुई मौत से पत्नी रेखा गुप्ता और दोनों बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed