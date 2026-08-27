Kannauj News: सांड़ से टकराई बाइक, किसान की कानपुर ले जाते समय मौत

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परिजन ने बताया कि सौरिख के तिर्वा रोड निवासी किसान राकेश मूल रूप से खेती-किसानी से परिवार का भरण-पोषण करते थे। देर रात वह अपने घर से सौरिख स्थित ढाबा पर खाना खाने बाइक से गए थे। ढाबा से खाना खाकर जैसे ही वह बाहर निकले और सड़क पर पहुंचे, तभी ठीक सामने अचानक आए एक आवारा सांड़ से उनकी बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि राकेश सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।घटना के बाद मौके पर जुटे स्थानीय लोगों की मदद से आनन-फानन में उन्हें सौ शैया अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक हालत को देखते हुए राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। परिजन उन्हें बेहतर इलाज के लिए तिर्वा से कानपुर के एक निजी अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही राकेश ने दम तोड़ दिया।पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हालकिसान राकेश की मौत की खबर से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतक अपने पीछे पत्नी रेखा गुप्ता, बेटा विनय और बेटी शिखा को छोड़ गए हैं। घर के इकलौते कमाने वाले मुखिया की अचानक हुई मौत से पत्नी रेखा गुप्ता और दोनों बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है।