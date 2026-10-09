Kannauj News: बहुजन नायक कांशीराम को मिले भारत रत्न

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जिलाध्यक्ष प्रभात गौतम ने कहा कि मान्यवर कांशीराम को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। उन्होंने जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी और वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा जैसे नारों से समाज में ऊर्जा भरने का काम किया। उनका रुका हुआ कारवां आज सांसद चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। कहा कि जिसके ऊपर वोट की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वही वोट कटवाकर लोकतंत्र खत्म कर रहा है। चुनाव आयुक्त को इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो देश में क्रांति आ जाएगी।मंडल उपाध्यक्ष पातीराम बौद्ध ने कहा कि बहुजन समाज की लड़ाई अब केवल आजाद समाज पार्टी ही लड़ रही है और आगामी विधानसभा चुनाव में वही भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेगी। इस दौरान जिला प्रभारी पवन गौतम, अनंत शाक्य, जिला महासचिव चांद खां, रामचंद्र, सुनील कुमार, रामकुमार, विधानसभा अध्यक्ष ओमप्रकाश, अरशद खां, शिवस्वरूप कटियार, जगतदयाल आदि मौजूद रहे।