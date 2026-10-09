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Kannauj News: बहुजन नायक कांशीराम को मिले भारत रत्न

Fri, 09 Oct 2026 11:37 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:37 PM IST
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Bahujan leader Kanshiram should be awarded the Bharat Ratna.
कन्नौज। बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम के 20वें महापरिनिर्वाण दिवस पर आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने शुक्रवार को ग्राम सलारपुर में जनसभा का आयोजन किया। कांशीराम के योगदान को याद करते हुए उन्हें भारत रत्न देने की मांग उठाई गई। मुख्य अतिथि युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष मनोज दिवाकर ने कहा कि मान्यवर कांशीराम बहुजनों के सच्चे नायक थे।
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जिलाध्यक्ष प्रभात गौतम ने कहा कि मान्यवर कांशीराम को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। उन्होंने जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी और वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा जैसे नारों से समाज में ऊर्जा भरने का काम किया। उनका रुका हुआ कारवां आज सांसद चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। कहा कि जिसके ऊपर वोट की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वही वोट कटवाकर लोकतंत्र खत्म कर रहा है। चुनाव आयुक्त को इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो देश में क्रांति आ जाएगी।
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मंडल उपाध्यक्ष पातीराम बौद्ध ने कहा कि बहुजन समाज की लड़ाई अब केवल आजाद समाज पार्टी ही लड़ रही है और आगामी विधानसभा चुनाव में वही भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेगी। इस दौरान जिला प्रभारी पवन गौतम, अनंत शाक्य, जिला महासचिव चांद खां, रामचंद्र, सुनील कुमार, रामकुमार, विधानसभा अध्यक्ष ओमप्रकाश, अरशद खां, शिवस्वरूप कटियार, जगतदयाल आदि मौजूद रहे।
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