Kannauj News: रजिस्टर में 24 बच्चे, स्कूल में एक भी नहीं

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मनरेगा कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे बीडीओ उमाशंकर शाहू से ग्रामीणों ने प्राथमिक स्कूल में शिक्षकों के नियमित नह आने की शिकायत की। इस पर बीडीओ ने बरई स्थित प्राथमिक स्कूल का निरीक्षण किया। इंचार्ज प्रधानाध्यापक पवन प्रीत सिंह अनुपस्थित मिले। बीडीओ ने उन्हें उपस्थिति रजिस्टर में गैरहाजिर दर्ज किया। स्कूल में 28 बच्चे नामांकित हैं। निरीक्षण के समय सहायक अध्यापक राकेश और शिक्षामित्र अंश मलिका उपस्थित मिलीं, लेकिन एक भी बच्चा नहीं था। मध्याह्न भोजन के अभिलेख में 24 बच्चों की उपस्थिति दर्ज थी। ग्रामीणों के अनुसार, इंचार्ज प्रधानाध्यापक सुबह हस्ताक्षर करने के बाद चले जाते हैं। बीडीओ का कहना है कि ग्रामीणों की शिकायत पर स्कूल निरीक्षण किया। इंचार्ज प्रधानाध्यापिक गैरहाजिर मिले। सहायक अध्यापक ने बताया कि सुबह पांच बच्चे आए थे, जो दोपहर में लौट गए, जबकि एमडीएम में 24 उपस्थित दिखाए गए। कार्रवाई के लिए बीएसए को पोर्टल के माध्यम से संस्तुति कर दी है।मनरेगा पार्क में अधूरे काम पूरे करने के निर्देशग्राम पंचायत तिलकसराय में निरीक्षण के दौरान बीडीओ अधूरे कार्य मिलने पर नाराजगी जताई। उन्होंने सचिव सुभाषचंद्र को मनरेगा आंबेडकर पार्क और तालाब के चारों तरफ इंटरलॉकिंग, टाइल्स लगाने का काम अधूरा मिलने पर उसे जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। पार्क के किनारे सागौन के पौधे लगाने और सफाई कराने को कहा। साथ ही, बच्चों के खेलने के लिए झूले लगवाने के निर्देश दिए।