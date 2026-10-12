Jhansi News: सीपरी ओवरब्रिज पर स्टंटबाजी कर रहे युवक

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झांसी। सीपरी बाजार ओवरब्रिज पर दो बाइकों की भिड़ंत में दो युवकों की मौत के बावजूद इसी पुल पर बाइक सवारों की खतरनाक स्टंटबाजी थमी नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अक्सर ही यहां पर बाइक से करतब दिखाने वाले युवक तेज रफ्तार में बाइक दौड़ाते हैं। रविवार शाम को स्टंट करने वाला एक युवक यहां काफी देर तक स्टंट करता रहा। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर उसे एक्स पर भी शेयर किया है। यातायात निरीक्षक मुकेश सिंह के मुताबिक वाहन नंबर के आधार पर युवक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो