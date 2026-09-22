Jhansi News: सड़क दुर्घटना में घायल युवक की दो माह बाद मौत

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ललितपुर जिले के लागौन जखौरा जेल के पास रहने वाले रवि कुमार (20) बिरयानी की दुकान पर काम करता था। 20 जुलाई को रवि दुकानदार के घर जाने के लिए दुकान से निकला था। तभी अज्ञात वाहन की टक्कर से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ललितपुर में इलाज के बाद डॉक्टर ने उसे मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। यहां सोमवार उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा दिया है। नवाबाद थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव ने बताया कि युवक मेडिकल कालेज में भर्ती था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौँप दिया है। संवाद



झांसी। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की दो माह बाद मेडिकल कालेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया।